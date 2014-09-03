СБУ затримала бойовика на прізвисько «Боцман», який вистежував проукраїнських громадян
Служба безпеки України затримала громадянина України – бойовика «ЛНР» на прізвисько «Боцман», який за завданням російських спецслужб здійснював у Луганській області розвідувально-підривну діяльність.
Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, встановлено, що житель Сєверодонецька брав участь в організації диверсій, засідок і збройних нападів на українських військових, знищенні української військової техніки, а також об’єктів інфраструктури області.Читайте такожНа Херсонщині СБУ затримала двох бойовиків "ДНР"
За свідченнями місцевих жителів, «Боцман» вистежував проукраїнських громадян і заносив їх до списків «неблагонадійних», за якими терористи «ЛНР» проводили у своїх катівнях так звані «профілактичні» бесіди.
В затриманого вилучено понад 300 набоїв до автоматичної вогнепальної зброї.
Нагадаємо, В.Будько, який відомий як «Боцман» був оголошений у розшук за статтями 115 та 294 КК України за участь і застосування вогнепальної зброї 2 травня під час масових заворушень в Одесі.