В Україні створено Державне агентство з відновлення Донбасу

Про це сказав міністр Кабінету міністрів Остап Семерак на брифінгу за підсумками засідання Кабміну. Він зазначив, що уряд прийняв постанову "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади", якою скоротив кількість центральних органів виконавчої влади. "Буде скорочено на 20%, як шляхом повної ліквідації органу, так і об'єднанням функцій декількох органів в одному новоствореному", - сказав чиновник.

Читайте такожАвстралія допоможе Україні відбудувати Донбас

Він зазначив, що в той час як одні органи влади будуть скорочені, чи будуть створені нові. Так буде створено Державне агентство України з питань відновлення Донбасу, зазначив Остап Семерак.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Арсеній Яценюксьогодні повідомив, що на відновлення сходу України необхідно близько $8 млрд.