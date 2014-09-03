У Сімферополі "самооборона" заблокувала будівлю, в якій розташований кримський офіс НТВ

Як повідомляє Крым.Реалии, в адміністративній будівлі зараз перебувають співробітники декількох десятків фірм-орендарів приміщень, які не можуть вийти назовні, так як їм перешкоджають представники «самооборони».

«Одягнені в чорну уніформу і балаклави, бійці самооборони також практично нікого не впускають всередину будівлі - за їхніми словами, на місці чекають представників якоїсь комісії», - пише провладне видання.

Читайте такожВиробник вин Inkerman залишається в КримуЯк повідомили співробітники фірм-орендарів, група представників «самооборони» приїхала до будівлі близько 15 годин на маршрутному автобусі, і розосередилася по території. Один з орендарів викликав "поліцію", після чого приїхали дві групи "правоохоронців". Однак, через кілька хвилин, "поліцейські" виїхали, не вчинивши ніяких дій.

Серед орендарів приміщень «Кримспоживспілки» на вул. Самокиша, 30 виявилося і кримське бюро телекомпанії НТВ.

Пізніше з'явилося повідомлення, що людей із захопленої бойовиками будівлі поступово випускають.

Читайте такожТільки 27% жителів окупованого Сімферополя вважають себе громадянами Росії«Ми орендуємо тут приміщення. Ми собі спокійно працювали, потім прийшли якісь люди, незрозумілі, без розпізнавальних знаків, в масках, і, власне, якийсь час не випускали. Ми сиділи в кабінетах. А зараз дивляться сумки і випускають», - повідомила Марія Щеннікова, менеджер рекламного агентства, розташованого в захопленому будинку.

"Держрада" Криму вранці 3 вересня прийняла постанову про націоналізацію майна "Кримспоживспілки". У списку націоналізованого майна значаться 28 ринків та інше нерухоме майно, розташоване на території півострова.