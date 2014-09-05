За добу з території Росії позиції сил АТО обстріляли 4 рази

Про це повідомив спікер інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

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За його словами, вчора о 20.30, о 20.50, у 21.56 і в 22.53 прикордонники зафіксували з боку Росії 4 залпи РСЗВ (ймовірно "Смерч") по території України в напрямку Перемоги (Верхньо-Камишинський (РФ) - Нижньобараніковка (Луганська область) на відстані до 10 км від лінії кордону.

Також Андрій Лисенко повідомив, що вчора о 15.00 три російських БМП з боку Росії обстріляли прикордонний наряд біля селища Красний Деркул Луганської області.