За добу з території Росії позиції сил АТО обстріляли 4 рази
14:32, 05 вересня 2014Політика
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За останню добу з території Росії позиції сил АТО були обстріляні 4 рази з систем ракетно-залпового вогню.
REUTERS
Про це повідомив спікер інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.
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За його словами, вчора о 20.30, о 20.50, у 21.56 і в 22.53 прикордонники зафіксували з боку Росії 4 залпи РСЗВ (ймовірно "Смерч") по території України в напрямку Перемоги (Верхньо-Камишинський (РФ) - Нижньобараніковка (Луганська область) на відстані до 10 км від лінії кордону.
Також Андрій Лисенко повідомив, що вчора о 15.00 три російських БМП з боку Росії обстріляли прикордонний наряд біля селища Красний Деркул Луганської області.
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