У Мінську почалися переговори тристоронньої контактної групи щодо Донбасу

У зустрічі беруть участь другий президент України Леонід Кучма, спецпредставник ОБСЄ Хайді Тальявіні, посол Росії в Україні Михайло Зурабов, а також лідери угруповань «Донецька народна республіка» і «Луганська народна республіка», повідомляє Радіо Свобода.

Напередодні президент України Петро Порошенко заявив, що готовий віддати наказ про припинення вогню у зоні бойових дій на Донбасі у разі, якщо припинити вогонь погодяться всі учасники протистояння.

Читайте такожПорошенко покладає великі надії на переговори про припинення вогню на Донбасі - КоморовськийНезабаром після цього в угрупованнях «ДНР» і «ЛНР», які Україна визнала терористичними, заявили, що готові розглядати режим припинення вогню, якщо українська сторона пристане на певні умови. Зокрема бойовики вимагають припинення польотів української військової авіації над територіями, які наразі підконтрольні «ДНР» і «ЛНР».