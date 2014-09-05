З Тернополя в зону АТО вирушили 110 бійців загону правоохоронців

Проводи відбулися на Театральній площі за участю представників міської та обласної влади, родичів і друзів правоохоронців, пересічних тернополян.

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"Для нас це вже 4-та ротація. Всього за час проведення АТО в зоні бойових дій побувало понад 300 правоохоронців з Тернопільської області. Сьогодні їдуть, в основному, працівники оперативних служб, слідчі, дільничні. Бійці зведеного загону будуть нести службу на блокпостах і у визволених населених пунктах Донецької і Луганської областей. Буде важко, але ми розуміємо, що виконання службового боргу є справою честі кожного працівника міліції", - сказав під час виступу начальник управління МВС в Тернопільській області Василь Облещук.

"Тернопільщина сьогодні відправляє в зону військових дій своїх кращих синів. Ми віримо у вас, молимося і чекаємо, що ви повернетеся живими і здоровими. Пам'ятайте, що від дій кожного з вас залежить ваше життя та життя ваших побратимів. Будьте мужніми, обережними, витривалими і впевненими в нашій перемозі", - сказав заступник голови обласної держадміністрації Леонід Бицюра.