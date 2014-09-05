На кордоні з РФ з'являться світлові смуги і рови, системи спостереження та сигналізації (схема)

Основними елементами інженерного облаштування українсько-російського державного кордону на сухопутній ділянці будуть контрольно-світлові смуги, земляні рови, системи оптико-електронного спостереження, електронно-сигналізаційні комплекси.

Як передає кореспондент УНІАН, про це перший заступник голови Державної прикордонної служби Павло Шишолін заявив на засіданні уряду, презентуючи проект "Стіна".

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У першу чергу, за його словами, від лінії державного кордону передбачено викопати рів, через який "просто так не зможе переїхати транспортний засіб".

"Після того піде вал, він буде дворівневим. Один вал - земляний, а другий - бетонний. Надалі буде визначена контрольно-світлова смуга, яка фіксуватиме всі факти порушення держкордону. Потім будуть встановлені різні види систем, прилади спостереження, нічного бачення тощо", - додав він.

Шишолін зазначив, що на річковій і морській ділянках кордону буде менший рівень захисту, тому що там вже є штучна перешкода, і на цих ділянках буде обладнано систему фіксації.

На морській ділянці, за його словами, зокрема, передбачено встановити систему оптико-електронного спостереження, а також фортифікаційні споруди, які не допустять здійснення безперешкодної висадки на територію України.

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Шишолін відзначив, що реалізацією проект «Стіна» займатиметься Міністерство інфраструктури, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ, а також Міністерство оборони.

За його словами, на реалізацією проекту передбачено кошти як з держбюджету, так і позабюджетні кошти, а також залучатиметься міжнародна технічна допомога.