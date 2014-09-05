Перший етап проекту "Стіна" може початися вже сьогодні - прикордонники

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам перший заступник голови Держприкордонслужби Павло Шишолін.

«Протяжність кордону з Російською Федерацією складає 2 тис. 295 км, які на сьогодні не демарковані. Необхідно негайно закрити українсько-російський кордон від агресора, - сказав Шишолін. – Найбільш уразлива ділянка – ділянка кордону в межах Донецької та Луганської областей. Ще до загострення конфлікту і сепаратистських настроїв спостерігалися незаконні спроби налагодити переміщення товарів, паливно-мастильних матеріалів, наркотичних засобів, боєприпасів. Загальна протяжність цієї ділянки складає 500 км».

Читайте такожУ Яценюка поки не знають, скільки коштуватиме будівництво стіни на кордоні з РосієюЗа словами Шишоліна, запропонований план передбачає виконання заходів з облаштування кордону на суші та на морі. Перший етап облаштування можна розпочати вже сьогодні – у Чернігівській, Сумській, Харківській областях, а також частково в Луганській області, де вже зараз можна забезпечити безпеку робіт. Другий етап буде реалізований на ділянці 400 км у Донецькій і Луганській областях після завершення військових дій.

«Виконання заходів треба здійснити в два етапи. На першому етапі можна провести облаштування ділянок, які знаходяться поза зоною активних бойових дій. Це в межах Чернігівської, Сумської, Харківської, а також частково в північних районах Луганської області, де ми можемо забезпечити безпеку виконання робіт інженерними групами. Потім можно провести облаштування кордону на сухопутному кордоні з Автономною Республікою Крим, а також на морській ділянці навпроти Маріуполя, Бердянська», - сказав Шишолін.

За його словами, основними елементами державного кордону будуть на сухопутній ділянці – глибокі рви, земляні й бетонні рви, різноманітні системи спостереження, вежі та фортифікаційні споруди, які перешкоджатимуть руху транспорту на суші та на воді.

«На другому етапі планується облаштування кордону на ділянці 400 км, коли завершаться бойові дії», - сказав Шишолін і додав, що у 12 пунктах пропуску в Донецькій та Луганській областях інфраструктура знищена повністю.