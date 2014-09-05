ЗМІ: Італія продасть Україні 90 бронемашин

Про це сказав прем'єр-міністр Італії Маттео Ренці на саміті НАТО в Уельсі, повідомляє Дзеркало тижня з посиланням на італійську газету La Stampa.

Як повідомляє La Stampa, голова італійського уряду засудив Росію за вторгнення в Україну. Він закликав усіх членів НАТО рішуче підтримати Київ і ввести нові жорсткі санкції проти Кремля, вдаривши по військовій промисловості Росії і фінансовій сфері. Крім того, за словами Ренці, Захід повинен припинити продавати Москві товари подвійного призначення, які можуть бути використані у військовій сфері.

Читайте такожМаккейн: Україні потрібно оборонне озброєння, насамперед протитанковеПрем'єр-міністр Італії закликав НАТО допомогти Києву знайти політичне рішення конфлікту на Донбасі. Однак при цьому Альянс не повинен ставати ще однією стороною конфлікту.

Ренці пообіцяв фінансову підтримку Україні від Італії та угоду на продаж 90 італійських бронемашин Iveco.