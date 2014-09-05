Кучма заявляє, що "перший вантаж" гуманітарного конвою із Росії вирушить вже завтра
Другий «гуманітарний конвой» відправиться з Росії в Україну після розмінування територій.
Посол Російської Федерації в Україні Михайло Зурабов повідомив, що другий «гуманітарний конвой» відправиться з Росії до України після розмінування територій, якими він може піти, повідомляє ИТАР-ТАСС.
За його словами, спочатку буде проведено розмінування.
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"Цими коридорами доставлятимуть гуманітарну допомогу. Найближчими днями відправиться другий гуманітарний конвой", - сказав Зурабов.
Як повідомляється, екс-президент України Леонід Кучма зазначив, що "перший вантаж" «гуманітарного конвою» допомоги має пройти у суботу, 6 вересня.
На понеділок, 8 вересня, будуть створені робочі групи з обох сторін для вирішення конкретних питань, додав він.
Як повідомляв УНІАН, у серпні Росія доставляла до України «гуманітарний конвой» у складі понад 260 вантажівок. При цьому колона в'їхала в Україну без дозволу. За даними ОНБО, ці вантажівки вивезли з України викрадене устаткування військових заводів.
30 серпня з'явилася інформація, що в місті Кам‘янськ-Шахтинський Ростовської області РФ стоїть друга колона з російським «гуманітарним конвоєм».
2 вересня директор Департаменту політики і комунікацій МЗС України Євгеній Перебийніс повідомив, що Україна, Росія і Міжнародний комітет Червоного Хреста обговорюють питання можливої доставки другої колони «гуманітарної допомоги» з РФ залізничним транспортом.
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5 вересня президент України Петро Порошенко заявив, що в Мінську підписано попередній протокол до угоди про припинення вогню.
Документ підписаний на зустрічі тристоронньої контактної групи. ОБСЄ в Мінську представляє Хайді Тальявіні, Україну - екс-президент Леонід Кучма, Росію - Зурабов. Від терористів приїхав самопроголошений "прем'єр-міністр" так званої "ДНР" Олександр Захарченко.
Пізніше Порошенко віддав наказ начальнику Генерального штабу Збройних сил України припинити вогонь у зоні АТО сьогодні, починаючи з 18.00.