Кучма заявляє, що "перший вантаж" гуманітарного конвою із Росії вирушить вже завтра

Посол Російської Федерації в Україні Михайло Зурабов повідомив, що другий «гуманітарний конвой» відправиться з Росії до України після розмінування територій, якими він може піти, повідомляє ИТАР-ТАСС.

За його словами, спочатку буде проведено розмінування.

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"Цими коридорами доставлятимуть гуманітарну допомогу. Найближчими днями відправиться другий гуманітарний конвой", - сказав Зурабов.

Як повідомляється, екс-президент України Леонід Кучма зазначив, що "перший вантаж" «гуманітарного конвою» допомоги має пройти у суботу, 6 вересня.

На понеділок, 8 вересня, будуть створені робочі групи з обох сторін для вирішення конкретних питань, додав він.

Як повідомляв УНІАН, у серпні Росія доставляла до України «гуманітарний конвой» у складі понад 260 вантажівок. При цьому колона в'їхала в Україну без дозволу. За даними ОНБО, ці вантажівки вивезли з України викрадене устаткування військових заводів.

30 серпня з'явилася інформація, що в місті Кам‘янськ-Шахтинський Ростовської області РФ стоїть друга колона з російським «гуманітарним конвоєм».

2 вересня директор Департаменту політики і комунікацій МЗС України Євгеній Перебийніс повідомив, що Україна, Росія і Міжнародний комітет Червоного Хреста обговорюють питання можливої доставки другої колони «гуманітарної допомоги» з РФ залізничним транспортом.

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5 вересня президент України Петро Порошенко заявив, що в Мінську підписано попередній протокол до угоди про припинення вогню.

Документ підписаний на зустрічі тристоронньої контактної групи. ОБСЄ в Мінську представляє Хайді Тальявіні, Україну - екс-президент Леонід Кучма, Росію - Зурабов. Від терористів приїхав самопроголошений "прем'єр-міністр" так званої "ДНР" Олександр Захарченко.

Пізніше Порошенко віддав наказ начальнику Генерального штабу Збройних сил України припинити вогонь у зоні АТО сьогодні, починаючи з 18.00.