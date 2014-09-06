В "ДНР" відбулася спроба перевороту - Тимчук
02:20, 06 вересня 2014Політика
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У терористичному угрупуванні "Донецька народна республіка" відбулася спроба перевороту
REUTERS
Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.
"Тільки керівництво цієї терористичної організації поперлось на переговори в Мінськ, як у ДНР відбулася спроба, як назвав її "міністр держбезпеки ДНР" Льонька Баранов, "державного перевороту", - написав Тимчук.
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За наявною інформацією, один з оточення лідерів ДНР Володимир Акінфєєв спробував захопити в Донецьку владу. Він відсторонив від посад кількох "міністрів" та виписав ордера на арешт активістів ДНР.
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