В "ДНР" відбулася спроба перевороту - Тимчук

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

"Тільки керівництво цієї терористичної організації поперлось на переговори в Мінськ, як у ДНР відбулася спроба, як назвав її "міністр держбезпеки ДНР" Льонька Баранов, "державного перевороту", - написав Тимчук.

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За наявною інформацією, один з оточення лідерів ДНР Володимир Акінфєєв спробував захопити в Донецьку владу. Він відсторонив від посад кількох "міністрів" та виписав ордера на арешт активістів ДНР.