Порошенко: Росія може "взяти" не тільки Київ, а й будь-яке місто, якщо світ не об'єднається

Росія може "взяти" не тільки Київ, але й будь-яке інше європейське місто, якщо весь світ не об'єднається у своїй солідарності з Україною.

Про це в інтерв'ю телеканалу ВВС заявив президент України Петро Порошенко, повідомляє «Українська правда».

Коментуючи слова президента РФ Володимира Путіна про те, що вже через два тижні він може "взяти Київ", Порошенко сказав: "Армія РФ - 1,2 млн осіб. За тією ж логікою, як РФ може "взяти Київ", Росія може взяти Варшаву, Вільнюс, Ригу, Бухарест, будь-яке інше місто, якщо весь світ не об'єднається у своїй солідарності з Україною".

"Якщо ми не змінимо нинішній стан справ, який, безумовно, є печальним, то так і буде, в цьому немає ніяких сумнівів", - підкреслив Порошенко.

Також він зазначив, що країни НАТО вперше запропонували Україні високоточну зброю не для того, щоб Україна змогла перемогти в цій конкретній війні, а щоб створити на українській території європейську систему безпеки, оскільки "це війна не тільки України". На запитання ведучого, які саме країни запропонували Україні надати озброєння, Порошенко відповів: "Це конфіденційна інформація".

"Ніхто не відчуває жодних ілюзій, що солдати країн НАТО хоча б теоретично можуть воювати на території України, захищаючи українську демократію і безпеку. Ми розраховуємо на себе. Але нам життєво необхідна фінансова та технічна військова допомога", - додав Порошенко.

Він також сказав: "Я розцінюю пропозицію Путіна (відвести війська) як ознаку того, що він готовий розділити відповідальність за дотримання перемир'я... Ні в якому разі мова не йде про порушення територіальної цілісності і недоторканності України".