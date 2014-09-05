Порошенко заявив, що поділяє відповідальність за режим перемир'я з Путіним

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко заявив сьогодні журналістам у Ньюпорті, коментуючи результати засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську та домовленість про припинення вогню.

«Я можу підтвердити, що це припинення вогню базується на домовленості, яку ми досягли під час моєї телефонної розмови з російським президентом Путіним. Саме тому я думаю, що дуже важливо, що стабільність та ефективність припинення вогню повинні тривати довго. Зараз це наша спільна відповідальність», - сказав президент України.

За словами Порошенка, він «може гарантувати, що з української сторони буде зроблено все, щоб тримати мир та стабільність на сході України».

Читайте такожЗМІ: Порошенко оприлюднив 14 пунктів свого мирного плану«Це – важливий виклик не тільки для України, але для безпеки всього миру», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, 3 вересня, за інформацією прес-служби президента України, Порошенко обговорив по телефону з Путіним режим припинення вогню на Донбасі.

Пізніше Путін заявив, що під час телефонної розмови обговорив із Порошенком план врегулювання ситуації в Україні. Ця ініціатива складається з семи пунктів.

Першим заходом він назвав "припинення активних наступальних операцій збройних формувань ополченців на південному сході України на донецькому і луганському напрямах".

Ще одна ініціатива полягає в тому, щоб "передбачити здійснення повноцінного і об'єктивного міжнародного контролю над дотриманням умов припинення вогню і моніторингом ситуації, що створюється таким чином в зоні безпеки".

Він також висловив думку про необхідність виключити застосування авіації проти мирного населення на "південному сході" України і закликав відкрити гуманітарні коридори для пересування техніки і доставки гуманітарних вантажів на схід України.

Ще одним пунктом Путін назвав можливість направлення в постраждалі регіони ремонтних бригад для відновлення зруйнованих об'єктів соціальної інфраструктури і життєзабезпечення на сході України.

Президент РФ розраховує, що остаточні домовленості щодо плану врегулювання будуть досягнуті 5 вересня на зустрічі Тристоронньої контактної групи.

Сьогодні, 5 вересня, Порошенко віддав наказ начальнику Генерального штабу Збройних сил України припинити вогонь в зоні АТО, починаючи з 18.00.