Тарута розповів подробиці вторгнення РФ в Україну 24 серпня

"В районі Марково - Щербак зайшло спочатку 15 танків, 2 БТР і 2 Урали з військовими. Потім ще 10 танків і 15 БТР, а також жива сила. Але перед цим був жахливий обстріл нашої території і укріплень прикордонників. 23 серпня о 5.20 почали працювати "Гради" і міномети. Було знищено все вздовж кордону в районі Обриву, трохи вище Новоазовська", - сказав Сергій Тарута в інтерв'ю ZN.UA.

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"Прикордонники відійшли десь на 5 км вглиб кордону. Окопалися. 24-го почалося вторгнення. Нас привітали з Днем незалежності", - зазначив голова ОДА, підкресливши, що "недооцінкою ситуації просто скористалися". "І на цей раз вже не сепаратисти, а чужа армія", - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 серпня колона російських військ увійшла на територію України, почала обстрілювати Новоазовськ і рушила на Маріуполь.