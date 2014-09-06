Малайзія знов направить експертів на місце падіння літака в Україні

Про це заявив прем’єр-міністр країни Наджиб Разак, повідомляє радіо "Свобода". За його словами, група експертів має на меті зібрати фізичні докази, які могли б дати змогу визначити винних у збитті літака, щоб притягти їх до відповідальності.

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Нагадаємо, малайзійський авіалайнер 17 липня зазнав катастрофи над територіями на сході України, які контролювались й досі контролюються проросійськими збройними сепаратистами, які збили літак за допомогою "Буку". Унаслідок катастрофи загинули всі 298 людей, які були на борту літака. Серед жертв найбільше громадян Нідерландів. На місці катастрофи міжнародні експерти й місцеві рятувальники зібрали останки загиблих, але, можливо, не всі. 6 серпня пошуки припинили через загострення бойових дій біля місця катастрофи.

У Нідерландах, які координують міжнародне розслідування, повідомили, що попередній звіт про причини катастрофи оприлюднять 9 вересня.