У Нідерландах ідентифіковано 173 тіла жертв катастрофи Боїнга-777 за зубами та відбитками пальців

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Надалі, за їх словами, доведеться брати до уваги лише результати експертизи ДНК, оскільки дослідження, які ґрунтуються на вивченні зубів і відбитків пальців, використовуватися більше не можуть.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня у небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines, який виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак було збито із зенітно-ракетного комплексу «Бук». Усі 298 осіб, які перебували на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажири - були підданими Нідерландів. 43 особи, зокрема усі члени екіпажа, були громадянами Малайзії.

Літак впав у районі міста Шахтарськ Донецькій області у зоні, контрольованій бойовиками.

Тіла загиблих перевезли до Нідерландів для проведення пізнання і експертиз.

24 липня Україна делегувала розслідування катастрофи літака Boeing-777 Нідерландам.