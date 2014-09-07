У Маріуполі визначено місця для спорудження другого оборонного кільця навколо міста



Про це УНІАН повідомили в прес-службі Маріупольської міської ради.

У повідомленні зазначено, що сьогодні ввечері під керівництвом міського голови Юрія Хотлубея відбулося засідання Штабу територіальної оборони Маріуполя за участю керівників штабу АТО в місті, обласного та міського військкоматів, міського УВС, представників підприємств міста, відповідальних за мобілізаційно-оборонну роботу, а також голів районних адміністрацій та селищних голів.

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Обговорювалося питання подальшого зміцнення рубежів міста, посилення його оборони. Керівництвом штабу АТО в Маріуполі визначено місця для спорудження другого оборонного кільця навколо міста для його оборони на дальніх підступах. До виконання комплексу даних робіт підключено промислові підприємства та комунальні підприємства міста. Призначено терміни та відповідальних за виконання поставленого завдання, зазначили в прес-службі.

Після закінчення наради військові спільно з головами районних адміністрацій виїхали на місця за своїми районами для організації робіт, додали в міськраді.