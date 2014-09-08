Із контрольованої бойовиками території досі не можуть забрати понад 50 тіл бійців АТО - ЗМІ

Терористи посилюють свої сили в Луганську, де лунають постійно постріли. Передова лінія вогню там нині проходить біля міста Щастя, повідомляє ТСН.

Навколо Луганська вибухи чути постійно. Одразу після підписання домовленостей у Мінську бойовики розстріляли колону "айдарівців" і українських десантників. Загиблих - більше 50-ти. Забрати тіла військових з території обстрілу неможливо, адже бойовики взяли цю територію під цілковитий контроль.

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На передовій у місті Щастя біля Луганська нині перебуває з-поміж інших батальйон "Айдар". Його командир Сергій Мельничук говорить, що раніше на підмогу прийшли чотири міліцейські батальйони. Але їм дали наказ відступити.

Водночас бойовики влаштовують засідки на сили антитерористичної операції. Навіть маскуються під українських військових, розмахують прапорами України, а потім обстрілюють бійців АТО.