Під Іловайськом загинуло менше ста українських військових - Філатов

В "іловайському котлі" загинуло менше 100 українських військовослужбовців.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Борис Філатов, який поспілкувався з командирами батальйонів, які вийшли з оточення під Іловайськом.

"Сотень жертв немає. До сотні. Але серце рветься на шматки", - заявив він.

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Описуючи російських військових, Філатов відзначив, що вони бояться вступати в ближній бій. Крім того, за його словами, війна на Донбасі - це війна артилерії: "стріляють добре, грамотно, використовуючи безпілотники".

"Багато росіян (особливо артилеристи) думають, що вони на полігоні в РОСТОВІ. Абсолютно серйозно", - написав він.

"Не всі росіяни - покидьки. Була ситуація, коли росіяни врятували 25 людей наших поранених. Надали допомогу і відправили до госпіталю", - зазначив Філатов.

Також він додав, що коли російські військові потрапляють до полону або захоплюють бійців АТО, відбувається розпад матриці: "обидві сторони бачать одна в одній фашистів, але не знаходять".