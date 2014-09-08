У Чорному морі РФ розмістила великі десантні кораблі, на Донбасі рухається військова техніка

У районах Донбасу, що контролюються терористами, і в Криму фіксується переміщення живої сили та техніки російських військ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко.

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За його словами, за оперативною інформацією, на тимчасово окупованій території Криму Росія нарощує ударне угрупування своїх Збройних сил. За останні кілька тижнів на кордоні з Херсонською областю російська армія сконцентрувала не менш як 64 танки, близько сотні БТРів і БМП, кілька десятків систем залпового вогню «Град», «Ураган» та ЗРК «Бук», високоточні засоби ураження повітряних і наземних цілей та літаки. Неподалік від н.п. Чорноморськ розгорнуто польовий госпіталь.

Крім того, у Чорному морі розміщуються 7 великих десантних кораблів (ВДК) Чорноморського флоту РФ та один ВДК Балтійського флоту.

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"На маріупольсько-таганрозькому напрямку, навпроти ділянки Донецького прикордонного загону по всій сухопутній ділянці кордону росіяни проводять інженерні роботи з облаштування та укріплення бойових позицій на території Росії", - сказав Лисенко.

Він також зазначив, українські військові на південному напрямку сконцентрували достатню кількість сил і техніки, щоб у разі необхідності дати відсіч супротивнику.