Розмова з лідером волонтерів "Крила Фенікса" Юрієм Бірюковим

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За свою роботу Бірюков був відзначений президентом України Петром Порошенком і призначений радником.

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Волонтерський рух "Фенікса" займається не лише забезпеченням армійців необхідними речами, а й бере активну участь у виводі українських військових з зони АТО. Зокрема, "Крила Фенікса" брали участь у поверненні 79-ї бригади на місце дислокації.

Юрій є приватним підприємцем з Києва, свою волонтерську діяльність почав під час Євромайдану, а з початком бойових дій заснував "Фонд допомоги країні Крила Фенікса". Зараз у Києві буває не часто - більшість часу проводить в зоні АТО.