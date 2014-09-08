Порошенко: Причини втрат серед військових будуть вивчені, винні не уникнуть покарання

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, про це він сказав під час спілкування з військовослужбовцями Першої оперативної бригади Національної гвардії, 9-м та 23-м батальйонами територіальної оборони, військовослужбовцями Державної прикордонної служби у Маріуполі.Читайте такожГПУ розслідує дії керівництва Міноборони та Генштабу у Іловайську

Порошенко констатував, що останнім часом Україна зазнала прямої агресії, в результаті якої українські військові зазнали важких втрат під Іловайськом.

Він запевнив, що будуть з’ясовані всі обставини такого розвитку подій. «Причини важких втрат будуть ретельно вивчені та проаналізовані для того, щоб вони не повторилися у майбутньому», - сказав глава держави.

За словами Порошенка, розслідуванням факту оточення та загибелі військових в районі Іловайську та інших точках здійснює військова прокуратура.

«Слідчі вивчають, як планувались та проводились ці операції. Призначено військово-тактичну експертизу, що дасть відповідь стосовно правомірності прийняття рішень командним складом сил АТО і ступеню їхньої відповідальності. Винні не уникнуть покарання», - наголосив президент і запевнив у відповідних кадрових висновках за результатами розслідування.

Разом з тим, він зазначив, що рішення будуть виваженими і він як головнокомандувач Збройних сил не допустить показової розправи над командирами.

Порошенко також звернув увагу на те, що, по суті, боєздатність української армії було відновлено «з коліс, лише шість місяців тому». Але навіть в таких надскладних умовах, Україна й далі обов'язково боронитиме свої кордони, наголосив він. Саме завдяки зусиллям українських військовослужбовців з'явилася перспектива досягнення миру без широкомасштабної війни, сказав президент.Читайте такожГенпрокурор невдовзі назве винних у жертвах в "Іловайському котлі" – Яценюк

«Те, що інша сторона взагалі погодилася на переговори, те, що з'явився, нарешті, шанс на мир – стало ймовірним лише завдяки вашим зусиллями», - наголосив Порошенко зауваживши, що за два місяці територію, контрольовану бойовиками, було зменшено на три чверті.

«Ми здійснили масштабне перегрупування сил і продовжуємо робити все можливе і неможливе для того, щоб не допустити подальшого наступу ворога», - сказав глава держави, назвавши Маріуполь одним із яскравих прикладів об’єднання зусиль влади, військових та народу задля оборони не лише міста, а й решти території країни.

«Ворог не в Карпатах саме тому, що ви своїми грудьми прикриваєте Україну тут, у приазовських степах», - констатував він.

Також Порошенко наприкінці зустрічі вручив військовослужбовцям державні нагороди.