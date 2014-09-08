У Донецьку періодично стріляють

Про це в ефірі Еспресо.TV повідомив начальник управління зв'язків із громадськістю Донецької міськраді Максим Ровінській.

"Періодично надходять повідомлення про постріли як з важкого озброєння, так і зі стрілецької зброї. Але це не системно, за винятком донецького аеропорту", - сказав він.

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Він зазначив, що люди виснажені війною, і єдине, на що сподіваються, що, зрештою, війна буде зупинена.

"Ми дуже сподіваємося на те, що не руйнуватимуться житлові будинки і не страждатимуть люди. Єдине, що ми можемо - сподіватися на це.

На жаль, рефлексії не спостерігається, єдине усвідомлене бажання більшості населення - зупинка війни, обстрілів і загибелі людей", - сказав він.