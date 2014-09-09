Росія в Криму проводить стрільби на тлі навчань "Sea Breeze-2014"

Про це повідомляє ТСН.

Так, збройні сили Російської Федерації провели стрільби з новітніх ракетних комплексів берегової оборони "Бастіон", який озброєний протикорабельною ракетою "Онікс". При цьому за планом навчань, комплекс повинен був вразити угруповання ударних кораблів противника.

Крім того, по умовному противнику "відпрацювали" і бомбардувальники Су-24. Слід зазначити, що Росія також направила свою авіацію і кораблі в зону проведення навчань "Сі Бриз-2014".

Так, російські літаки зробили обліт канадського військового корабля Toronto, а поблизу навчань були помічені кораблі Чорноморського флоту РФ. Зокрема, російський розвідувальний корабель "Приазов'я".