Росія в Криму проводить стрільби на тлі навчань "Sea Breeze-2014"
20:45, 09 вересня 2014Політика
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На тлі міжнародних навчань "Сі Бриз-2014" в Чорному морі, в яких бере участь Україна і дев'ять країн-учасниць і партнерів НАТО, Росія проводить свої власні навчання берегової оборони в Криму.
Росія проводить свої навчання в Криму / УНІАН
Про це повідомляє ТСН.
Так, збройні сили Російської Федерації провели стрільби з новітніх ракетних комплексів берегової оборони "Бастіон", який озброєний протикорабельною ракетою "Онікс". При цьому за планом навчань, комплекс повинен був вразити угруповання ударних кораблів противника.
Крім того, по умовному противнику "відпрацювали" і бомбардувальники Су-24. Слід зазначити, що Росія також направила свою авіацію і кораблі в зону проведення навчань "Сі Бриз-2014".
Так, російські літаки зробили обліт канадського військового корабля Toronto, а поблизу навчань були помічені кораблі Чорноморського флоту РФ. Зокрема, російський розвідувальний корабель "Приазов'я".
Неприхована провокація і порушення міжнародних правил
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