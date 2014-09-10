На Львівському бронетанковому заводі розробили БТР "Дозор" для десанту АТО
Львівський бронетанковий завод в радянські часи забезпечував бронетехнікою весь СРСР. На початку 90-их з 2 тисяч працівників залишилось лише 600.
У липні завод отримав замовлення на ремонт української бронетехніки, повідомляє Телеканал новин 24.
Останні роки ЛБЗ виживав з експорту – постачав запчастини для радянської бронетехніки Азію та Африку.
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Сьогодні на заводі працюють у 3 зміни. Тут на замовлення оборонного міністерства розроблено і виготовлено легкий бронетранспортер “Дозор” Він має перевозити десант до місця дислокації. Однак, зараз його не можуть відправити в зону АТО.
"Через бюрократичні перепони не можемо отримати для бронетранспортера двигун і коробку передач, які імпортуємо з Німеччини", - розповів директор Львівського бронетанкового заводу Олександр Остапець.