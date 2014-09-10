На Львівському бронетанковому заводі розробили БТР "Дозор" для десанту АТО

У липні завод отримав замовлення на ремонт української бронетехніки, повідомляє Телеканал новин 24.

Останні роки ЛБЗ виживав з експорту – постачав запчастини для радянської бронетехніки Азію та Африку.

Читайте такожУ Києві підготували до відправки у зону АТО 10 автомобілів швидкої допомоги

Сьогодні на заводі працюють у 3 зміни. Тут на замовлення оборонного міністерства розроблено і виготовлено легкий бронетранспортер “Дозор” Він має перевозити десант до місця дислокації. Однак, зараз його не можуть відправити в зону АТО.

"Через бюрократичні перепони не можемо отримати для бронетранспортера двигун і коробку передач, які імпортуємо з Німеччини", - розповів директор Львівського бронетанкового заводу Олександр Остапець.