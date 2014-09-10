Російська влада проігнорувала пропозицію зустрітися з представниками Amnesty International

Про це повідомляє Крым.Реалии з посиланням на радіостанцію Эхо Москвы.

За словами генерального секретаря організації Саліла Шетті, в Amnesty International є докази того, що Росія бере безпосередню участь у збройному конфлікті. Amnesty International також опублікувала супутникові знімки, які вказують на присутність російської військової техніки на сході України.

Читайте такожГенсек Amnesty International закликає Україну прийняти закон про переселенцівОднак Москва без пояснення причин проігнорувала пропозицію правозахисників провести консультації. Раніше Кремль неодноразово заперечував будь-яку причетність Росії до бойових дій на сході України.

Глава Amnesty International Саліл Шетті висловив жаль і назвав відмову російської влади від зустрічі «втраченою можливістю».

7 вересня Amnesty International оприлюднила доповідь, у якій заявляє про зростання кількості фактів, що вказують на те, що як українські військові, так і проросійські сепаратисти несуть відповідальність за вчинені військові злочини на сході України. Відомості про порушення з боку української армії були передані представниками Amnesty International керівництву України під час зустрічі в Києві.