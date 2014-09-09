США закликають розслідувати усі військові зловживання на Донбасі

Про це заявила на брифінгу прес-секретар Державного департаменту США Джен Псакі, повідомляє прес-служба відомства.

"Ми занепокоєні звинуваченнями у зловживаннях, зробленими обома сторонами. Ми закликаємо обидві сторони дозволити провести повне і прозоре розслідування цих та всіх інших таких випадків", - сказала вона.

За словами Псакі, прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк публічно запевнив у готовності української влади спільно працювати з Amnesty Intgernational з цієї проблеми.

Читайте такожСША скептично ставляться до домовленостей Порошенка з Путіним"Ми однозначно не бачимо такої готовності з другої сторони", - додала вона.

Представник Держдепу нагадала, що в рапорті Amnesty International підтверджено, що проросійські бойовики викрадають людей та піддають їх тортурам на Донбасі.

Amnesty International днями опублікувала рапорт, у якому йдеться про нібито вчинення бійцями добровольчого батальйону "Айдар" злочинів і порушень прав людини на Луганщині. Організація закликала владу України взяти під контроль діяльність добровольчих батальйонів, які воюють на Донбасі.