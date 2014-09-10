Кримська "самооборона" силою націоналізує "Кримавтотранс": роботу автостанцій блокують

У Криму представники так званої "самооборони" заблокували роботу найбільшого автотранспортного підприємства анексованого півострова «Кримавтотранса».

Як повідомляє кореспондент Крым.Реалии, самооборонівці стоять на вході в офіс підприємства, який розташований в центрі Сімферополя, нікого не пропускаючи всередину. Ні з працівниками підприємства, ні з керівництвом поспілкуватися не вдалося - офіс пустує, а телефони дирекції мовчать.

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Одночасно йде блокування роботи кримських автостанцій. Зокрема, представники «самооборони» знаходяться на станції «Східна» та на автостанції «Курортна», розташованої на ж/д вокзалі в Сімферополі. Тут припинена робота кас з продажу автобусних квитків. У залі очікування станції «Східна» знаходиться спецназ.

Відео Крым.Реалии

Про захоплення «Кримавтотранса» і автостанцій на своїй сторінці у Фейсбуці написав кримський юрист Жан Запрута. За його інформацією, 10 вересня до будівлі центрального офісу увірвалися люди в масках і зброєю.

«Як підставу вони надали наказ в.о. міністра транспорту А. Цуркіна і постанову Ради міністрів Криму за підписом Аксьонова С. і Апанасюк М. про націоналізацію», - написав він.

При цьому він вказав на те, що за законами Російської Федерації, націоналізація проходить іншим способом і без участі «самооборони».