Україна може забути про європейське майбутнє з "особливим статусом" Донбасу - The Economist

01:25, 11 вересня 2014
Політика
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Надання Донбасу так званого "особливого статусу" дає регіону право з легкістю ветувати будь-які інтеграційні з Заходом рішення Києва, що повністю задовольняє Росію і Путіна, тим самим роблячи нинішнє перемир'я "ганебним" для українців.

ZN.UA

Про це у статті "Безрадісне перемир'я для України" пише британське видання The Economist.

На думку, вираженої в матеріалі, виконання мінських угод про припинення вогню і перемир'я допоможе Путіну досягти підпорядкування України, якого він прагнув з самого початку конфлікту завдяки його безжальній ескалації.

На думку автора, надання Донбасу "особливого статусу", згідно з баченням президента Порошенка, з гарантіями для місцевої мови і культурних особливостей, насправді забезпечує регіону набагато більше. В першу чергу, "федералізований" статус Донецької та Луганської областей дає регіону право блокувати всі надії України на її західне майбутнє. Так, Донбас тепер зможе ветувати будь-яке рішення Києва на інтеграцію, передусім, з НАТО, а також з Євросоюзом. 

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Що ж стосується Путіна, то навіть якщо перемир'я буде порушено,

на нього чекає альтернатива "замороженого конфлікту", що повністю влаштовує його, при якій невизнана світом республіка буде постійно дестабілізувати ситуацію в Україні.

Видання також задається питанням, як "загнаний у глухий кут президент Порошенко" буде переконувати українське суспільство у правильності рішення по Донбасу. 

"Навіть якщо настане мир, що малоймовірно, для більшості українців він, швидше за все, буде ганебним", - зазначає The Economist.

Раніше повідомлялося, що Порошенко хоче надати частини Донбасу особливий статус, під яким він розуміє тимчасовий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей. 

Джерело: ZN.UA

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