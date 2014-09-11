Клімкін: питання про вступ до НАТО досі поляризує Україну

03:52, 11 вересня 2014
Політика
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Зараз не на часі ставити в Україні питання про вступ до Північноатлантичного альянсу.

mil.gov.ua

Таке переконання в ефірі 5 каналу висловив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, пише Gazeta.ua.

Очільник МЗС наголосив, що питання НАТО не повинно поляризувати суспільство України.

"Зараз ставити питання про вступ до НАТО — це означає, насправді, його віддаляти", - вважає він.

Клімкін поцікавився, у чому успіх останнього саміту НАТО.

"Ми його формулюємо надто абстрактно, говорячи про заснування чотирьох трастових фондів, які будуть сприяти підвищенню стандартів та рівню Збройних сил України і взагалі всього нашого безпекового сектору до рівня НАТО", - зазначив міністр.

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Він висловив жаль з приводу того, що одна з головних ідей нової співпраці України та Альянсу — програма розширених можливостей — випала з українських ЗМІ.

"В рамках цієї програми ми матимемо індивідуальну "дорожню карту", яка відповідає нашим інтересам і баченню НАТО, яким чином зробити "апгрейд" наших Збройних сил", - пояснив Клімкін.

Нагадаємо, раніше президент Петро Порошенко під час саміту НАТО заявив, що деякі країни Альянсу згодилися надати Україні високоточну летальну зброю.

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