Все стоїть, як і стояло: у Росії розповіли про другий "гумконвой"

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на заступника глави МНС РФ Володимира Степанова.

"Гуманітарна допомога, та, яка сформована, на жаль, ніяких змін немає і ніяких рухів не було. План, на жаль, був не реалізований і все стоїть так, як і стояло. Що стосується політичних питань, я сподіваюся, що все вирішиться і допомога буде доставлена", - сказав він в Раді Федерації РФ.

Читайте такожДругий російський гуманітарний конвой вже стоїть в машинах на території РФЗа його словами, в даний час МНС продовжує роботу зі збору допомоги.

"Росіяни дуже активно в цьому беруть участь і допомагають ті, хто може", - додав Степанов.

Нагадаємо, перший "гумконвой" незаконно прорвався в Україну 22 серпня. Сотні неперевірених вантажівок проїхали через кордон без дозволу влади і супроводу Червоного Хреста. Через два дні після "конвою" почався масшабний наступ російської армії в Донецькій області.