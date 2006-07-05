Більшість і опозиція продовжили переговори

У Верховній Раді о 15.00 продовжились переговори парламентської коаліції та опозиції щодо розв’язання конфліктної ситуації в парламенті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам представник Партії регіонів Микола АЗАРОВ.

Як повідомлялось раніше, неузгодженим між коаліцією та опозицією залишається питання принципу розподілу комітетів парламенту.