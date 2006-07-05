Більшість і опозиція продовжили переговори
16:01, 05 липня 2006Політика
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Про це повідомив Азаров
У Верховній Раді о 15.00 продовжились переговори парламентської коаліції та опозиції щодо розв’язання конфліктної ситуації в парламенті.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам представник Партії регіонів Микола АЗАРОВ.
Як повідомлялось раніше, неузгодженим між коаліцією та опозицією залишається питання принципу розподілу комітетів парламенту.
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