Волков радить ПР блокувати Раду тим, на що надягають презервативи

Партія регіонів розблокує парламентську трибуну у вівторок, 19 лютого. Таку думку висловив в інтерв`ю УНІАН президент Інституту політичного аналізу і соціального прогнозу, народний депутат 3-4 скликань Олександр ВОЛКОВ.

Він зазначив, що підтримує вимоги, які висуваються Партією регіонів і комуністами, про необхідність відкликати підпис голови Верховної Ради Арсенія ЯЦЕНЮКА під листом до НАТО, необхідності визначення чіткої дати проведення референдуму по НАТО.

Водночас, він вважає, що сама форма протесту – блокування парламенту – перейшла межу дозволеного. «Це виглядає, м`яко кажучи, комічно. І сьогодні опозиція втрачає дуже багато – вони не дають працювати абсолютно недієздатному парламенту», - підкреслив він.

О.ВОЛКОВ вважає, що блокування необхідно терміново припиняти, і найкращим виходом з ситуації був би виклад на папері всіх своїх вимог з одночасною заявою, що доки ці вимоги не будуть розглянуті, доти опозиція не реєструватиметься в залі і не братиме участь в роботі парламенту. «Потрібно зняти блокаду, і нехай коаліція спробує проголосувати хоч за один закон. Адже сьогодні у людей склалася думка, проблеми в уряду виникають через те, що парламент не працює, так само, у Віктора ЮЩЕНКА не виходить щось через те, що блокується парламент. Люди не можуть розібратися, чому сьогодні така інфляція, чому ростуть ціни… вони всі це складають в один мішок – це тому що «регіони» блокують парламент. Крапка», - сказав О.ВОЛКОВ.

Він підкреслив, що все це негативно позначається на рейтингу Партії регіонів. «Сьогодні треба красиво вийти з цієї ... ситуації. Необхідно негайно розблоковувати парламент і нехай коаліція спробує вирішувати ті проблеми, які вони вважають потрібними. Хай проголосують без Блоку Литвина хоча б за один закон, хоч за що-небудь», - зазначив він. При цьому О.ВОЛКОВ виказав переконання, що коаліція не зможе набрати достатньої кількості голосів: «Гарантую, нічого не проголосують, сьогодні вони не наберуть 226 депутатів, які б систематично сиділи в залі і постійно голосували за ті 600 законопроектів, про які говорить Президент».

О.ВОЛКОВ переконаний, що Блок Литвина так само не братиме участі в голосуваннях, оскільки його вимоги, зокрема щодо закону про держзакупівлю, не були виконані.

Після того, як коаліція проявить свою недієздатність, і робота парламенту буде заблокована вже через неможливість роботи більшості, за його словами, можна буде звернутися до громадськості і сказати: «Робота парламенту не можлива в такій ситуації. Для того, що б це змінити, потрібні дострокові вибори».

О.ВОЛКОВ вважає, якщо не дати можливості коаліції продемонструвати «свої сили», то на дострокових виборах Партія регіонів може набрати ще менше голосів, ніж в 2006 році.

Він розкритикував сьогоднішню форму протесту з кульками в сесійному залі: «Один депутат з Партії регіонів казав, що вони й презервативами блокуватимуть, так краще вже тим, що в презервативах – це було б смішніше, а то надули незрозуміло що».

О.ВОЛКОВ підкреслив, що Партії регіонів слід чітко зрозуміти, що їм необхідно надолужувати те, що вони прогавили.