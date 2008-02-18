Як Шуфрич у гіпсі опинився – версія начальника СІЗО

Історія, в результаті якої депутат від Партії регіонів Нестор Шуфрич найближчі 2-3 тижні проходить з ногою в гіпсі, а до цього пережив кілька вельми неприємних хвилин – на ногу депутатові впустили автомобіль його колеги Владислава Лук`янова разом з самим Лук`яновим усередині - у викладі начальника СІЗО-13 Олександра Балдука виглядає трохи інакше, ніж у версіях нардепів.

"Парламентарі стали чинити перешкоди співробітникам ізолятора, яким доручалося забрати Рудьковського з клініки, я попередив Шуфрича, що такі дії рівнозначні захопленню заручника, - заявив Балдук газеті “Сєгодня”. - Йшлося б про простих смертних, а не нардепів, — правомірно було би застосувати зброю. Ми ж на другому поверсі від палати вишукували живий коридор (до речі, там були не 32 спецназівці, а вісім), і вивезли по ньому до ліфта на каталці Миколу Миколайовича, який не заперечував покинути клініку. Проте на першому поверсі Шуфрич блокував центральний вихід. А у запасного виходу зупинилися дві машини, одна з яких — депутата Лук’янова. Вони не давали під`їхати автомобілю "Бориса", на якому мали відвезти Рудьковського. Лук’янов, не виходячи з салону, відмовлявся зрушити з місця, і по моїй команді наші співробітники почали штовхати його машину назад-вперед, щоб зрушити з місця. Ми її не піднімали. У передніх коліс виник Шуфрич, хотів її зупинити, машина сіпнулася, і наїхала йому на ногу... Він ще умудрився ключі від "швидкої" вихопити з боку пасажира, заховати їх, а потім підкинути під колеса і заявити, що це він їх знайшов... (Шуфрич звинувачення заперечує. — зауважує Сєгодня)".

У п`ятницю ввечері у клініці "Борис", куди привезли екс-міністра транспорту Миколу Рудьковського для медичного огляду і зняття післяопераційних швів, сталася бійкаміж народними депутатами від Партії регіонів Нестором Шуфричем, Володимиром Сивковичем і Владиславом Лук’яновим і співробітниками служби виконання покарань, які конвоювали Рудьковського. Нардепи наполягали на тому, щоб Рудьковський залишився в клініці. Правоохоронці - на тому, що він має повернутися до СІЗО, а вранці у суботу його знову доправлять до «Борису» для проведення передопераційної підготовки.

З версією Нестора Шуфрича можна ознайомитися тут

А про те, як побачив розвиток подій Владислав Лук’янов читайте тут