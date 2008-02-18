Як Шуфрич у гіпсі опинився – версія Лук`янова

Соратник постраждалого у п`ятницю під час бійки в клініці «Борис» регіонала Нестора Шуфрича – нардеп від ПР Владислав Лук`янов — власник того самого автомобіля "Лексус GS-300", який Шуфричу упустили на ногу, виклав газеті «Сегодня» свою версію розвитку подій, так би мовити з іншого боку: "Стояла моя машина, її почали оточувати якісь люди, ніхто мені нічого не говорив, її почали розгойдувати, я спробував з неї вилізти, але двері були заблоковані. Тут я почув крик Нестора Івановича, побачив, що машину совають туди-сюди по його нозі, потім бачив, що Шуфрич ледве не знепритомнів. Чому вони це робили, я поняття не маю".

В той же час Шуфрич стверджує, що дії депутатів від ПР були спровоковані начальником СІЗО №13 Олександром Балдуком. "Начальник СІЗО нам сказав, що одержав прямий наказ від керівництва департаменту забрати Рудьковського СІЗО за будь-яких обставин, — стверджує Шуфрич. — Мовляв, якими б не були рішення прокуратури, він їх виконувати не буде. У присутності підлеглих Балдук дав слово офіцера, що поверне Рудьковського вранці в лікарню для підготовки до операції, на підставі тих паперів, які в нашій присутності йому передали представники прокуратури, і ніяких інших документів йому вже не треба. Ми ж йому відповіли, що не робитимемо ніяких заяв з приводу інциденту з народними депутатами, якщо Рудьковського повернуть в лікарню. Мені дуже шкода, що у результаті слово полковника виявилося нічого не варте, як, напевно, і той, хто його давав. Я б не став робити ніяких заяв, але, враховуючи, що за чиїмсь політичним замовленням хвору людину тримають у в`язниці і забирають від лікарів з лікарні, безумовно, не залишу цю справу просто так. І всі, хто був винен, і в порушенні прав Рудьковського, всупереч рішенням прокуратури, а також в нападі на народних депутатів, повинні бути притягненими до відповідальності. Я звернуся в Генпрокуратуру з цього питання у встановленому законом порядку".

"Слово офіцера повернути Рудьковського в лікарню я дійсно давав, і від цього не відрікаюся, — погодився начальник СІЗО. — Але Нестору Івановичеві не потрібно зміщувати акценти. Я обіцяв повернути Миколу Миколайовича за однієї умови: якщо отримаю відповідну вказівку мого керівництва. Раз Микола Миколайович залишається в ізоляторі, значить, подібної вказівки одержано не було. Ми ж дорослі люди, і вище за начальство я себе поставити не маю права".

У п`ятницю увечері, коли у клініку "Борис" привезли екс-міністра транспорту Миколу Рудьковського для медичного огляду і зняття післяопераційних швів, виникла бійка між народними депутатами від Партії регіонів Нестором Шуфричем, Володимиром Сівковичем і Владиславом Лук`яновим і співробітниками служби виконання покарань, які конвоювали Рудьковського. Нардепи наполягали на тому, щоб Рудьковськbй залишився в клініці. Правоохоронці - на тому, що він повинен повернутися в СІЗО, а вранці у суботу його знову доставлять в «Борис» для проведення передопераційної підготовки.

З версією подій у викладі Нестора Шуфрича можна ознайомитися тут