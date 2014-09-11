Спікери парламентів України та Нідерландів обговорили розслідування катастрофи Boeing

Як повідомили УНІАН у прес-службі парламенту, сторони також обговорили поточну ситуацію в Україні, значну увагу приділивши питанню припинення агресії Росії проти України.

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Крім того, Олександр Турчинов наголосив, що для України немає альтернативи європейської та євроатлантичної інтеграції, наголосивши, що наша країна ніколи не буде частиною Російської імперії". Він зазначив, що приклад України, коли люди самостійно обирають свій шлях розвитку, "надзвичайно небезпечний для Путіна". "Путін боїться, що позитивна динаміка в нашій країні спричинить заворушення в Росії, яка зараз просувається до тоталітаризму", - сказав спікер Ради.

У свою чергу Анке Букерс-Кноль зазначила, що весь світ спостерігає, як Україна протистоїть агресії. "Весь світ підтримує вас", - заявила вона, додавши, що Нідерланди і Євросоюз підтримують всі нинішні кроки України, і, особливо, підписання Угоди про асоціацію. "Це допоможе вам створити незалежну, багату і сучасну країну", - підсумувала вона.