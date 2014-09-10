Путін особисто займеться підвищенням бойового потенціалу РФ

На його думку, підвищення статусу дозволить їй більш чітко координувати питання організації виконання держоборонзамовлення, повідомляє ІТАР-ТАСС.

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«Підписаний указ про утворення військово-промислової комісії Російської Федерації. Таким чином, статус цієї структури підвищується»,- заявив Путін на нараді з розвитку військово-промислового комплексу.

Він повідомив, що комісія буде працювати під його безпосереднім керівництвом, а заступником голови комісії він призначив віце-прем'єра РФ Дмитра Рогозіна. Відповідальним секретарем комісії став заступник міністра оборони Юрій Борисов.

«Розраховую, що новий статус комісії, а також її широкі повноваження дозволять більш чітко координувати взаємодію міністерства оборони, інших відомств і підприємств оборонно-промислового комплексу, оперативно вирішувати всі питання щодо організації виконання державного оборонного замовлення»,- сказав Путін.

На його думку, завдяки перетворенням «підвищиться ефективність державної політики у сфері оборонно-промислового комплексу та військово-технічного забезпечення оборони та безпеки країни». За словами Путіна, держпрограма озброєнь на 2016-2025 роки - це програмно-цільовий механізм, що збільшує бойовий потенціал силових структур.