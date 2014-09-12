Україна, Росія та ЄС досягли компромісу в питанні застосування Угоди про асоціацію - Клімкін

Як передає кореспондент УНІАН, про це Клімкін заявив журналістам у Брюсселі після тристоронніх консультацій щодо імплементації Угоди про асоціацію Україна-ЄС в частині зони вільної торгівлі у форматі Україна-Росія-ЄС.

За словами Клімкіна, крім того, ЄС готовий продовжити дію автономних преференції і залишити відкритим ринок для українських товарів на найближчу перспективу - до 2015 року.

"Я хочу сказати, що ЄС висловив готовність, і зараз працює над важливим рішенням щодо подовження до 2015 року автономних преференцій таким чином, щоб доступ до ринку ЄС для українських товарів залишався відкритим на найближчу перспективу. Після цього ми знайшли рішення, яким чином ми далі будемо працювати в рамках зони вільної торгівлі з СНД і яким чином сумістити ці дві позиції", - заявив він.

Читайте такожПорошенко: жодних змін до Угоди з ЄС не вноситьсяУ зв'язку з цим Клімкін висловив вдячність ЄС за «унікальну пропозицію щодо односторонньо доступу (українських товарів) до європейського ринку, яка дозволить виробникам ефективно підготуватися до подальшої лібералізації та максимально ефективної реалізації всіх положень угоди про ЗВТ».

Крім того, за словами міністра, Угода про зону вільної торгівлі буде ратифікована без внесення змін.

"Таким чином, у російської сторони немає підстав для застосування обмежувальних заходів до українського експорту у зв'язку із застосуванням угоди. Ми продовжимо тристоронню взаємодію з торговельних питань", - наголосив він.

Читайте такожПорошенко попросив Баррозу відтермінувати знижені мита на європейські товари Разом з тим глава українського МЗС повідомив, які саме механізми з вирішення питання сумісності ЗВТ з ЄС та ЗВТ з СНД були знайдені.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня Україна і Євросоюз підписали економічну частину Угоди про асоціацію, яка передбачає створення зони вільної торгівлі. Політична частина угоди була підписана 21 березня.

Ратифікація угоди відбуватиметься у Верховній Раді та Європарламенті синхронно 16 вересня.

У Європарламенті заявили, що Угода про асоціацію між Україною та Євросоюзом може бути введена в дію з 1 листопада на тимчасовій основі за умови її ратифікації наступного тижня.

Однак Росія вимагала внести зміни в текст угоди. Влада РФ пояснювала свої вимоги тим, що положення угоди становлять ризики для Росії. Росія хотіла, щоб Київ та Брюссель вилучили із зони вільної торгівлі понад 20% товарів.

11 вересня деякі ЗМІ повідомили, що РФ відмовилась від намірів вимагати внесення змін до угоди, проте пропонує Україні змінити порядок її виконання.