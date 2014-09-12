Україна має або вступити в НАТО, або повернути ядерний статус - Огризко

Візит президента України Петра Порошенка до США і його зустрічі з президентом Бараком Обамою, сенаторами й конгресменами значно пришвидшить процес надання Україні статусу особливого партнера НАТО, заявив колишній голова МЗС України Володимир Огризко в ефірі Радіо Свобода.

Читайте такожРадник Авакова назвав умови вступу України в НАТО«Я був і залишаюся палким прихильником вступу України до Альянсу. Це для нас єдиний спосіб захисту від російського агресора. Або так, або нам потрібно буде повертатися до статусу країн з ядерною зброєю. Іншого варіанту захисту я не бачу», – заявив Володимир Огризко.

18 вересня президент України Петро Порошенко з офіційним візитом відвідає США. Під час візиту український лідер планує зустрітися з президентом США Бараком Обамою.