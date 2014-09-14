На підконтрольних бойовиками територіях зростає невдоволення їхніми діями - РНБО
У РНБО заявляють про зростання серед населення підконтрольних бойовикам територій невдоволення через невиконані лідерами терористів обіцянки щодо життєзабезпечення цих населених пунктів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Володимир Польовий.
«Серед населення підконтрольних бойовикам територій в зоні АТО фіксується зростання невдоволення за невиконані лідерами терористів обіцянки по відновленню електро- і водопостачання Луганська, водопостачання в містах Ровеньки і Свердловськ, здійснення соціальних виплат, забезпечення продуктами харчування і ліками», - сказав він.
Читайте такожПротягом останньої доби зросла кількість обстрілів позицій українських силовиків (карта АТО) Також Польовий повідомив, що через постійні обстріли і загрози з боку терористів донецькі енергетики не можуть відновити електропостачання на насосній станції першого підйому Південно-Донбаського водогону. «І ЛЕП, і підстанція мають значні пошкодження. За попередніми оцінками, відновлювальні роботи можуть тривати до двох тижнів. Енергетики зможуть почати відновлювальні роботи тільки після того, як буде досягнута домовленість про надання «зеленого коридору», - зазначив Польовий, інформуючи про ситуацію в населених пунктах в зоні АТО.
Також він повідомив, що у Красному Лучі на Луганщині терористи склали список осіб, які, на їхню думку, на початку 90-х років «розкрадали край». «До цього списку потрапили представники місцевої еліти. Заможні люди можуть бути викреслені з «чорного списку» за грошову винагороду», - зазначив речник РНБО.