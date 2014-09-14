На підконтрольних бойовиками територіях зростає невдоволення їхніми діями - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Володимир Польовий.

«Серед населення підконтрольних бойовикам територій в зоні АТО фіксується зростання невдоволення за невиконані лідерами терористів обіцянки по відновленню електро- і водопостачання Луганська, водопостачання в містах Ровеньки і Свердловськ, здійснення соціальних виплат, забезпечення продуктами харчування і ліками», - сказав він.

Читайте такожПротягом останньої доби зросла кількість обстрілів позицій українських силовиків (карта АТО) Також Польовий повідомив, що через постійні обстріли і загрози з боку терористів донецькі енергетики не можуть відновити електропостачання на насосній станції першого підйому Південно-Донбаського водогону. «І ЛЕП, і підстанція мають значні пошкодження. За попередніми оцінками, відновлювальні роботи можуть тривати до двох тижнів. Енергетики зможуть почати відновлювальні роботи тільки після того, як буде досягнута домовленість про надання «зеленого коридору», - зазначив Польовий, інформуючи про ситуацію в населених пунктах в зоні АТО.

Також він повідомив, що у Красному Лучі на Луганщині терористи склали список осіб, які, на їхню думку, на початку 90-х років «розкрадали край». «До цього списку потрапили представники місцевої еліти. Заможні люди можуть бути викреслені з «чорного списку» за грошову винагороду», - зазначив речник РНБО.