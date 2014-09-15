Росія зацікавлена у створенні замороженого конфлікту на Донбасі - Генсек НАТО

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку генсек Альянсу висловив сьогодні у Брюсселі під час конференції, організованій фондом Карнегі.

"Ми не повинні прийняти новий заморожений конфлікт на сході Європи. Ми повинні зробити все, щоб знайти мирне рішення цього конфлікту. Але я думаю, що в інтересах Росії встановити новий заморожений конфлікт. У дійсності, довгострокова амбіція Росії - відновити зону російського впливу на своїх сусідів та завадити їх євроатлантичним устремлінням. Ми бачимо заморожені конфлікти у Придністров'ї, Абхазії та Осетії в Грузії, зараз Крим та східна Україна. Ми ніколи не повинні це сприйняти", - сказав він.

Читайте такожНАТО не переглядало Основного акту про співпрацю з Росією - генсек

Расмуссен наголосив, що Росія порушила всі свої міжнародні зобов'язання та веде незаконні військові дії в Україні. Разом з тим, генсек НАТО не вважає, що Росія є прямою загрозою союзникам.

"Ми віримо, що правильний шлях вперед для вирішення ситуації в Україні - це політичне рішення. Незважаючи на те, що Росія порушила міжнародні правила, я все ще думаю, що Росія буде здатна вести переговори", - наголосив він.

Читайте такожАмериканський генерал у відставці порівняв Україну із Прагою 1938 року

Расмуссен нагадав, що НАТО "намагалося довго та наполегливо будувати партнерство, базуючись на повазі до Росії та на міжнародних правилах". "На жаль, Росія відхилила наші зусилля і замість цього продовжує бачити нас противником... Росія використовує економічний тиск та військові дії, щоб створити нестабільність та підірвати суверенітет", - додав генсек Альянсу.