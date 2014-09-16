Україна готує позови проти Росії в міжнародні суди - Клімкін

Про це в ефірі програми "Свобода слова" заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, повідомляють Факти.

"Будьте впевнені, що буде не один і не два позови в міжнародні суди, які стосуються Криму, Донбасу та низки інших питань", - зазначив Клімкін.

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"Для того, щоб ці позови були ефективні й успішні, нам потрібна дуже докладна доказова база та проходження досудового процесу. Ми навчилися на не дуже вдалих досвідах деяких країн, наприклад Грузії, яка програла деякі позови саме через недостатню підготовку. Ми ці помилки врахували", - сказав він.