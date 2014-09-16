Депутати відмовилися розглядати урядові законопроекти

За включення до порядку денного сесії цього пакету проголосували 117 депутатів при необхідних 226. Всього в залі зареєстровано 264 народних депутати. Не голосувала у повному складі група "За мир і стабільність", з фракцій УДАРу і з фракції Партії регіонів за проголосували лише по одному народному депутату.

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Голова парламенту Олександр Турчинов запропонував депутатам включити до порядку денного пакет урядових законів про реформування Бюджетного кодексу (міжбюджетна реформа) (№5078); законопроект під №5079 - внесення змін у Податковий кодекс (податкова реформа) та законопроект про реформування загальнообов'язкового державного соціального страхування та реорганізації фонду оплати праці (№5080)".