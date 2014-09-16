Депутати відмовилися розглядати урядові законопроекти
Верховна Рада не підтримала включення до порядку денного своєї роботи пакет урядових законопроектів.
За включення до порядку денного сесії цього пакету проголосували 117 депутатів при необхідних 226. Всього в залі зареєстровано 264 народних депутати. Не голосувала у повному складі група "За мир і стабільність", з фракцій УДАРу і з фракції Партії регіонів за проголосували лише по одному народному депутату.
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Голова парламенту Олександр Турчинов запропонував депутатам включити до порядку денного пакет урядових законів про реформування Бюджетного кодексу (міжбюджетна реформа) (№5078); законопроект під №5079 - внесення змін у Податковий кодекс (податкова реформа) та законопроект про реформування загальнообов'язкового державного соціального страхування та реорганізації фонду оплати праці (№5080)".