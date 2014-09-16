Рада відклала розгляд антикорупційного законопроекту на 14 жовтня

Про це він сказав у коментарі УНІАН.

“Буде наступного засідання розглядатися знову”, - сказав депутат і додав, що наступне засідання парламенту має відбутися 14 жовтня.

Перед закриттям сьогоднішнього засідання парламенту голова Верховної Ради Олександр Турчинов зазначив, що у сесійній залі присутні дуже мало депутатів.

Читайте такожДепутати ухвалили закон про люстраціюВідповідно законопроект не ставився на розгляд, як планувалося раніше.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 вересня, Верховна Рада не підтримала в першому читанні президентський проект Закону про систему спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції (№5085).

Депутати включили законопроект до порядку денного лише з третьої спроби 226 голосами.

Після включення законопроекту до порядку денного депутати не підтримали його в першому читанні, давши за нього лише 207 голосів із 276, зареєстрованих у сесійній залі.

Водночас Турчинов зазначив, що депутати сьогодні знову повернуться до розгляду цього законопроекту.

Як зазначив, представляючи законопроект, депутат Руслан Князевич, який є представником президента у парламенті, законопроектом пропонується створити новий державний орган – Національне антикорупційне бюро України.

Національне бюро пропонується створити як державний правоохоронний орган, на який покладається попередження, виявлення, припинення та розкриття кримінальних правопорушень, віднесених до його компетенції.

Читайте такожДоленосний день: ВР ухвалила закони про амністію бойовиків, особливий статус Донбасу та ратифікувала Угоду про асоціацію з ЄСЗавданням Національного бюро пропонується визначити протидію кримінальним корупційним правопорушенням, які вчинені вищими посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та становлять загрозу національній безпеці.

Крім того, законопроектом пропонується визначити гарантії незалежності Національного бюро, зокрема, особливий порядок конкурсного відбору директора Національного бюро та вичерпний перелік підстав припинення повноважень директора Національного бюро, конкурсні засади відбору інших працівників Національного бюро, їх особливий правовий та соціальний захист, належні умови оплати праці.