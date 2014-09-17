Закони про особливий статус Донбасу можуть бути скасовані - радник Порошенка

На цьому акцентув в ефірі телеканалу ІСTV радник президента України Ігор Гринів, передає Еспресо.TV.

"А чи ви знаєте, що це встановлюється максимум на три роки. Тобто вони можуть бути скасовані. Ці права надаються не на три роки, а не більше трьох років. Деякі районні ради в Польщі мають більше прав. Тому що децентралізація в багатьох країнах пішла значно далі, ніж надається місцевим радам в цьому законі", - зазначив він.

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Гринів підкреслив, що люди на Донбасі мусять зрозуміти, що матимуть ту владу, яку оберуть.

"Вони будуть з ними жити, будуть давати їм оцінку. Люди на Донбасі мусять на місці зрозуміти, що мають ту владу, яку обрали. І дадуть їм так само оцінку. Зрозуміло, що так званій обраній владі на Донбасі буде не легко впоратись з проблемами. Але ми не можемо їх покинути. Коли я чую як докоряють, чому ми будемо за наші бюджети…. Чекайте, але ми ж визнаємо, що це наші люди і наша земля. Тому ми будемо їм допомагати та відновлювати цю територію", - зазначив радник Порошенка.