При обстрілі бойовиками аеропорту в Донецьку постраждали будинки мирних жителів - ЗМІ (фото)

Про це повідомляє 62.ua.

За інформацією донеччан в соціальних мережах, на даний момент зафіксовано попадання снарядів у приватний сектор за магазином «Меркурій», горять не менше 5 приватних будинків у селищі Веселий. Снаряди потрапили в п'ятиповерхівку навпроти АТБ по проспекту Партизанський і 3-поверховий будинок на вулиці Жмури.Вибуховою хвилею вибито частину вікон у будинках по Арістова, 2 і 7. В гуртожитку навпроти вікон майже не залишилося. Пошкоджена газова труба.

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Також снаряд потрапив у квартиру на третьому поверсі дев'ятиповерхового будинку по пр. Київський, 54. Там почалася сильна пожежа.

Також відзначено попадання снарядів в районі заводу «Точмаш» та автосалону «Форд» на пр. Київський. У дитячій лікарні, яка знаходиться навпроти, вилетіли шибки на 2 і 3 поверхах.