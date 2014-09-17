Мітингарі прогнали дружину Луценка з Банкової із вигуками "На смітник" (відео)

Зокрема, активісти викрикували "Ганьба!" та пропонували запхнути її у смітник.

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Як повідомляв УНІАН, учора напередодні голосування щодо люстрації під будівлею Верховної Ради народного депутата Віталія Журавського запхали у смітник.