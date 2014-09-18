На Донбасі присутні 5 тис. кадрових військових РФ та 15 тис. найманців - радник міністра оборони

Про це повідомляє у соцмережі радник міністра оборони Олександр Данилюк.

"Ми не контролюємо ту територію, там досі близько 5 тис. кадрових російських військових плюс понад 15 тис. найманців та диверсантів. Вони не збираються здаватись, більш того, вони озброюються, проводять примусову мобілізацію та готуються до наступу", - повідомив він. Читайте такожНа Донбасі відбувається ротація, а не виведення військ РФ з України - експерт

Радник зазначив, що поряд з державними кордонами України досі знаходяться 50 тис. російських військових.

"В Молдови найближчим часом відіжмуть половину території. Ви не розумієте? Путін не збирається заспокоюватись", - написав радник міністра оборони у соцмережі.