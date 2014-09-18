Обама засудив «російську агресію» і похвалив Порошенка за лідерство
Президент США Барак Обама засуджує «російську агресію, спочатку у Криму, а потім у частині східної України».
Про це від заявив під час зустрічі з українським президентом Петром Порошенком, який з візитом перебуває у США, передає Радіо Свобода.
Обама похвалив Порошенка за лідерство, зазначивши, що це було «критичним у дуже важкий для української історії час».
За словами Барака Обами, США і надалі допомагатимуть Україні у пошуках дипломатичного вирішення кризи, з якою вона зіштовхнулася.
Петро Порошенко, своєю чергою, подякував США за «надзвичайно потужну» підтримку України.
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Український президент зазначив, що він із президентом США обговорили питання енергетики. Порошенко повідомив, що наступного тижня команда американських фахівців прибуде до України, щоб ознайомитися з енергетичною ситуацією і потребами підготовки до опалювального періоду.
18 вересня Петро Порошенко перебуває з візитом у США. Окрім виступу в американському Конгресі він зустрівся з президентом США Бараком Обамою.