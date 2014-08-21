В Україні до опалювального сезону готові майже 70% житлових будинків

Як повідомила прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (Мінрегіон), такі дані були озвучені під час селекторної наради заступника міністра Андрія Білоусова з представниками регіонів.

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Згідно з повідомленням, найбільш високим показником комплексної підготовки житлового фонду до зими характеризується Миколаївська область - 86,9% від плану.

Водночас заступник міністра зазначив, що до холодів вже готові понад 30 тис. об'єктів соціально-культурного призначення, що становить 77,8% від запланованого показника. З них 14,7 тис. шкіл, понад 10,7 тис. дитячих садів і більше 4 тис. лікарень. За даними Мінрегіону, кращим в Україні показником підготовки таких об'єктів характеризується Волинська область (99%), а найгіршим - Київ (48,9%).

При цьому Андрій Білоусов звернув увагу на те, що вже до 1 вересня всіх областях необхідно вийти на 100% готовність об'єктів житлово-комунального господарства, а особливо об'єктів соціальної сфери до осінньо-зимового періоду.

Як повідомляв УНІАН, Мінрегіон заявив про початок підготовки до опалювального сезону 2014-2015 років ще на початку квітня. За даними міністерства, планується завершити підготовку до 1 жовтня.